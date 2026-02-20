Свыше 500 млн рублей направили на развитие сел Подмосковья в 2025 году

В Московской области подвели итоги реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год. Финансирование мероприятий, направленных на обновление инфраструктуры и повышение привлекательности жизни за пределами мегаполисов, превысило 500 миллионов рублей.

Значительную часть инвестиций направили на модернизацию коммунального хозяйства. В селе Дмитровский Погост, который входит в муниципальный округ Шатура, завершилась реконструкция тепловых сетей и трех центральных тепловых пунктов. Стоимость этих работ составила порядка 300 миллионов рублей, причем более 120 миллионов выделили из федеральной казны.

Отдельное внимание уделяем социальной инфраструктуре. В прошлом году в Рузе был завершен капитальный ремонт Дома культуры — сейчас это современное общественное пространство для досуга жителей. Общий объем финансирования составил 33 миллиона рублей, из которых более 14 миллионов выделено из федерального бюджета.

В текущем году обновят дом культуры в Шатуре. На эти цели направят свыше 358 миллионов рублей, причем федеральные средства составят 225 миллионов.

Программа также помогает решать жилищный вопрос для тех, кто живет и работает в сельской местности. В минувшем году жители Шаховской возвели частный дом площадью свыше 113 квадратных метров, а в Ступине двум семьям предоставили субсидии на общую сумму 3,9 миллиона рублей.

Право на участие в жилищной программе имеют россияне, которые проживают в селах или планируют туда переехать. Претендент должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и работать в агропромышленном комплексе, социальной сфере или ветеринарии.

Важное условие — после получения выплаты специалист обязан продолжать трудовую деятельность в выбранной отрасли не менее пяти лет. Полученные средства разрешено направлять на строительство дома, покупку готового жилья или оплату договора долевого участия.