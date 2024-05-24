Свыше 500 мероприятий провели в «Умной библиотеке» Химок с начала года

Жители Химок часто посещают «Умную библиотеку» — там регулярно проводят образовательные мероприятия. С начала года в библиотеке прошли свыше 500 бесплатных лекций и семинаров.

«Умная библиотека» оснащена современным оборудованием, и жители Химок с удовольствием проводят здесь свободное время.

«Особенностью „Умной библиотеки“ является ее техническое оснащение. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы. Это позволяет химчанам с пользой проводить время», — отметила депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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