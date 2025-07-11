Свыше 500 кафе и ресторанов открыли в Подмосковье с начала года

Свыше 500 новых кафе и ресторанов открыли в Подмосковье с начала года. Это позволило создать 18 дополнительных посадочных и более трех тысяч рабочих мест.

Развитие происходит как за счет локальных кафе и ресторанов, так и благодаря расширению сетевых заведений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что сейчас в регионе функционируют около восьми тысяч заведений общепита. Особой популярностью в теплый сезон пользуются летние веранды — в Подмосковье сейчас работают около 1,2 тысячи таких площадок.

Ярким примером успешного развития отрасли стала сеть кофеен «Здрасте», которая активно расширяет свое присутствие в регионе. С начала года открылись пять новых заведений: два в Домодедове, а также по одному в Балашихе, Ленинском округе и Люберцах.

Посетителям предлагают не только разнообразные кофейные напитки, но и меню, включающее блюда русской, кавказской, европейской, латиноамериканской, мексиканской и тайской кухонь.