Свыше 500 исследований качества яиц провели в Подмосковье в январе

Интерес жителей Подмосковья к фермерской продукции на региональных рынках и ярмарках остается стабильно высоким. Одним из наиболее востребованных товаров традиционно выступают куриные яйца.

Государственная ветеринарная служба Московской области обеспечивает непрерывный надзор за продукцией, поступающей на прилавки.

За первый месяц 2026 года специалисты исследовали 357 образцов яиц. Лабораторный анализ включал более 500 исследований, направленных на подтверждение безопасности и качества продукта.

Процедура состоит из нескольких этапов: органолептическая оценка позволяет проверить внешние характеристики, запах и целостность скорлупы, а овоскопия дает возможность просветить содержимое яйца для выявления скрытых дефектов, состояния белка, желтка и воздушной камеры.

Результаты мониторинга показали, что 85 яиц не соответствовали предъявляемым требованиям. Ветеринарная служба изъяла продукцию из оборота, а продавцам указали на важность неукоснительного соблюдения санитарных правил.

Системный подход к проверкам дисциплинирует поставщиков и способствует формированию честных правил торговли. Для потребителя это означает уверенность в том, что продукция на официальных торговых площадках безопасна.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья советуют жителям и гостям региона покупать продукты только в местах санкционированной торговли, где проводят обязательные ветеринарные проверки.

Информацию о расположении и графике работы ярмарок и рынков можно получить на интерактивной карте портала «МОй АПК».