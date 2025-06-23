Свыше 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

В минувшие выходные в 36 парках Московской области прошла масштабная акция по проверке здоровья. Специальные медицинские бригады принимали жителей в 34 городских округах региона.

Все желающие могли бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрические исследования и сделать другие важные диагностические процедуры. По итогам двух дней акции здоровье проверили 550 человек.

«Такой формат особенно пользуется спросом у жителей, которые по тем или иным причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В случаях, когда требовалось более детальное обследование, медики выдавали направления в поликлиники. Результаты исследований автоматически загружаются в личные кабинеты пациентов в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг.