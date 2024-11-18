Свыше 500 человек примут участие в проекте «Медиашкола Подмосковья»

Один из ключевых проектов министерства информации и молодежной политики «Медиашкола Подмосковья» стартовал в минувшее воскресенье. В обучение вовлечены более 500 участников из разных городских округов Московской области, включая как опытных медиаспециалистов, так и новичков.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что ведомство активно заинтересовано в формировании нового поколения профессионалов в области медиа и в поиске талантливых творческих личностей. Она подчеркнула, что формат таких мероприятий предоставляет молодежи возможность развить свои навыки и создать отраслевой кадровый резерв.

Участники Медиашколы могут посещать паблик-токи, мастер-классы и лекции с дискуссиями. Теоретические занятия активно сочетаются с практическими — молодежь сразу применяет полученные знания на практике, создавая медиаконтент. В этом процессе их поддерживают опытные наставники, в числе которых журналисты, блогеры, ведущие, продюсеры, фотографы, операторы и PR-специалисты.

Медиашкола продолжится до 20 ноября. В последний день интенсива участники представят экспертам медиапродукты, которые они разработали в ходе обучения — подкаст-шоу на актуальные темы, отражающие запросы современного российского общества.