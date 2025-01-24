Свыше 500 блокадников Ленинграда получили выплаты в Подмосковье

В этом году в России отметят 81-ю годовщину со Дня снятия блокады Ленинграда. В честь этого выплату получили более 500 ветеранов из Подмосковья.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, выплату в размере три тысячи рублей назначили ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Средства направляют на счет автоматически, без дополнительной подачи заявления.

Блокадники также получают другие виды поддержки. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация за ЖКУ, бесплатные путевки в санатории и лекарства.

В 80-летию Победы президент Владимир Путин подписал указ о выплатах 80 тысяч рублей фронтовикам и их вдовам, а также узникам концлагерей, труженикам тыла и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения.