Свыше 500 акций ко Дню защитника Отечества прошло в Подмосковье

В мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, в Подмосковье приняли участие более 86 тысяч молодых ребят. В регионе прошло свыше 520 акций, приуроченных к празднику.

Во всех городах Подмосковья состоялись концерты, фестивали, викторины, церемонии возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и военнослужащими.

«В этот день мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны, вспоминаем погибших за независимость нашей страны и благодарим тех, кто по заветам дедов защищает прямо сейчас нашу Родину в зоне проведения специальной военной операции. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Жуковском в праздничный день состоялся массовый автопробег, в Королеве провели мастер-класс по изготовлению талисманов для бойцов спецоперации, в Шатуре прошли соревнования по тактической медицине, а в Домодедове открыли выставку предметов времен Великой Отечественной войны.

Студенты, школьники и волонтеры к 23 февраля привели в порядок захоронения солдат и памятники, а также навестили ветеранов и вручили им памятные медали в честь 80-летия Победы.

В Подмосковье собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для участников СВО. Также любой желающий мог отправить слова поддержки бойцам в рамках акции «Письмо солдату».