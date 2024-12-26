Свыше 50 жителей Подмосковья приняли участие в форуме инвалидов-колясочников

Форум инвалидов-колясочников прошел в подмосковном Доме правительства. В нем приняли участие 50 человек из разных округов региона. Они обсудили доступность транспортной инфраструктуры, защиту прав и обеспечение инвалидов путевками в санатории.

Основной целью форума стало улучшение качества жизни колясочников в Подмосковье. Встречу организовало объединение «Колесница», которое уже более 10 лет помогает инвалидам защищать свои права, оказывает им моральную поддержку и делает их жизнь комфортнее. Активисты берут под опеку и бойцов СВО.

«Наше министерство всегда помогает в реализации их проектов. Например, в 2022 и 2023 годах в рамках совместного с ФПГ грантового конкурса министерство поддержало два проекта на общую сумму более трех миллионов рублей», — отметила министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.