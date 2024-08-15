Свыше 50 жителей Лобни прошли обследование в рамках «Летнего дня здоровья»

В микрорайоне Восточный в Лобне прошла акция по медицинскому обследованию, в ходе которой свыше 50 местных жителей смогли бесплатно проверить свое здоровье. Желающие смогли без выезда в больницу измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и глюкозы, а также сделать электрокардиограмму.

Кроме того, на месте проводилась иммунизация против пневмококковой инфекции, что позволило жителям повысить свою защиту от заболеваний.

Врачи напомнили о важности регулярной диспансеризации.

«При выявлении факторов риска специалисты помогут подобрать или скорректировать лечение. Лучше обнаружить заболевание или предрасположенность к нему на самой ранней стадии, чем потом пытаться вылечить болезнь в запущенном состоянии. Для этого следует проходить диспансеризацию раз в год», — пояснила заведующая Лобненской городской поликлиники № 1 Татьяна Токарева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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