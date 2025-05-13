Свыше 50 земельных участков передали предпринимателям Подмосковья с начала года

В Московской области предприниматели могут получить земли в аренду без проведения торгов по программе «272». С начала 2025 года бизнесу в регионе предоставили 54 участка площадью более 700 гектаров.

Инвесторы заключили соглашения для реализации проектов в Шатуре, Одинцове, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове.

«Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 14 миллиардов рублей. Ожидается создание порядка тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Программа начала действовать в 2015 году. За 10 лет в Московской области передали в аренду без торгов 781 участок общей площадью 29,7 тысячи гектаров. На этих землях развивают 176 инвестиционных проектов, причем 61 из них уже введен в эксплуатацию.

Подобрать площадку для реализации проекта на территории Подмосковье можно на инвестиционной карте.