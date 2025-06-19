Свыше 50 выпускников Подмосковья получили 100 баллов на ЕГЭ по физике

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Их написали свыше 20 тысяч выпускников из Подмосковья.

Экзамены прошли 2 июня, напомнили в Минобразования Подмосковья. ЕГЭ по физике выбрали 5,2 тысячи человек — на 10% больше, чем годом ранее. Каждый пятый участников набрал от 80 до 99 баллов, а 58 стали стобалльниками. Минимальный порог не преодолели только 2,6% выпускников.

«Растущий интерес к физике показывает, что наши старшеклассники всё чаще делают выбор в пользу инженерных и технических направлений. Это хороший сигнал и для школ, и для системы профориентации. Мы продолжим усиливать профильную подготовку и расширять возможности для углубленного изучения предмета», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен по обществознания написали 15,8 тысячи человек. Почти 80% успешно преодолели минимальный порог.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается работа по рассмотрению апелляций.