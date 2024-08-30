Свыше 50 учителей наградили на педагогической конференции в Химках

Традиционную августовскую педагогическую конференцию провели в Химках в преддверии начала нового учебного года. На мероприятии присутствовали более 200 участников: сотрудники школ, представители администрации и муниципальные депутаты. Свыше 50 учителей отметили за успехи в работе.

Среди отмеченных педагогов были наставники стобалльников по результатам единого государственного экзамена. Отличившихся выпускников в этом году вдвое больше предыдущих лет. Наивысшей оценки удалось достичь 25 учащимся школ Химок, из них трое получили 100 баллов сразу по двум предметам.

«Вопросы образования и наставничества — это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования — это одна из наших первоочередных и глобальных задач. Мы понимаем, что для комфортного обучения важна каждая деталь, поэтому совместно с руководством школ прорабатываем каждый вопрос, уделяем этому особое внимание», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Более 1,5 тысячи учителей работает в образовательных учреждениях городского округа: молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь, и квалифицированные опытные сотрудники с многолетним стажем.

«Учить — это всегда смелость, учить — это отдавать себя. Поэтому всегда на уровне страны сфере образования уделяется особое внимание. От года к году повышается престиж к профессии учителя. Сейчас это важно, почетно», — отметила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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