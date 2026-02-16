Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья записались к врачу при помощи бота в MAX

Жители Московской области почти 50 тысяч раз обратились к цифровому помощнику «Денис», который работает в мессенджере MAX. Робот помогает решать медицинские вопросы онлайн.

Сервис позволяет дистанционно записаться на прием к врачу или на телемедицинскую консультацию, оформить продление электронного рецепта на льготные препараты и завершить оформление больничного листа без визита в регистратуру.

«Бот был запущен в конце прошлого года и за это время жители региона воспользовались им уже почти 50 тысяч раз», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно пройти по ссылке, подтвердить согласие на обработку персональных данных и ввести контактную информацию вместе с номером полиса ОМС.

Запись доступна тем, кто прикреплен к поликлинике региона. Система связана с медицинской базой ЕМИАС, поэтому все оформленные через бота визиты автоматически отображаются в личном кабинете на портале государственных услуг.