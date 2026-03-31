Свыше 50 тысяч учащихся примут участие в соревнованиях Школьной лиги Подмосковья

В Видном завершился областной этап соревнований по баскетболу в формате 3×3 в рамках второго дивизиона Единой школьной лиги Подмосковья. По итогам напряженных игр путевки в решающую стадию турнира завоевали сразу два коллектива.

Спортсмены боролись за право выступить в «Финале четырех», где их уже ждут сильнейшие соперники дивизиона.

Участниками второго дивизиона стали школьные сборные из 14 муниципалитетов. В борьбу вступили команды, представляющие Можайск, Наро-Фоминск, Ленинский, Рузу, Одинцово, Подольск, Серпухов и другие муниципалитеты.

Лучшие результаты показали юноши из Одинцова и девушки из Ленинского округа.

Соревнования в Видном стали частью масштабного спортивного марафона. Уже 31 марта эстафету примет Чехов, где состоятся матчи областного этапа в дисциплине «футзал». Там также определят финалистов второго дивизиона среди юношей.

В общей сложности в областном этапе Школьной лиги задействовали 336 команд. География участников охватывает 56 муниципалитетов региона. Соревнования проходят по четырем видам спорта, каждый из которых представлен 56 коллективами.

В баскетболе 3×3 и волейболе мальчики и девочки соревнуются отдельно. В футзале сражаются исключительно юноши, а в шахматном турнире разрешен смешанный формат составов.

Победители каждого из дивизионов впоследствии встретятся в «Финале четырех», где разыграют главные награды сезона. Нынешний сезон обещает стать рекордным: в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области запланировано проведение более 15 тысяч состязаний. К участию привлекли свыше 50 тысяч учащихся.