Свыше 50 тысяч тонн урожая капусты собрали в Подмосковье с середины лета

Жители Подмосковья в разгар осеннего сезона существенно увеличили покупку свежих овощей, а главным героем продовольственной корзины октября стала капуста. Период домашних заготовок традиционно подогревает интерес к этому продукту — его активно приобретают для засолки и маринования.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за октябрь продажи капусты в регионе превысили 5,8 тысячи тонн, что на 27,8% выше сентябрьских показателей. В первый месяц осени было реализовано 4,6 тысячи тонн овоща.

В пересчете на ежедневное потребление получается внушительная цифра — около 200 тонн капусты в день. Значительную часть этого объема обеспечивают сами подмосковные фермеры, для которых осенняя уборочная кампания стала продуктивной: на площади 967 гектаров аграриям удалось собрать порядка 52 тысячи тонн урожая.

В числе самых результативных производителей — хозяйства Коломны, Дмитрова и Серпухова, где фиксируют рекордные для сезона показатели.

Так, на территории агрофирмы «Бунятино» получили более девяти тысяч тонн, предприятие «Емельяновка» собрала 8,7 тысячи тонн, а «Дашкова» – 4,5 тысячи тонн.