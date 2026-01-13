Свыше 50 тысяч человек примут участие в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья

По результатам недавнего опроса, проведенного в рамках Единой школьной лиги Подмосковья, стало известно, какими видами спорта больше всего увлечены дети в регионе. В голосовании приняли участие 12 тысяч учащихся.

Юным спортсменам предложили выбрать дисциплины, которыми они хотели бы заниматься в рамках проекта.

Наибольшую популярность продемонстрировали настольный теннис, которому отдали предпочтение 41% опрошенных. В пятерку самых востребованных направлений также вошли плавание (22%), бадминтон (20%), киберспорт (18%) и женский футзал (17%).

Кроме того, многие школьники выразили интерес к легкой атлетике, гандболу, индор-хоккею, фехтованию и даже старинной игре «городки».

Проект Единой школьной лиги стартовал в Московской области в октябре 2024 года. В первом сезоне за победу боролись свыше 10 тысяч учащихся из 201 школы в 13 округах.

Ожидается, что участниками в этом сезоне станут свыше 50 тысяч юных спортсменов из 650 учебных заведений.

Для популяризации спорта в рамках проекта проводят мастер-классы с известными спортсменами. С начала сезона амбассадоры провели свыше 20 таких встреч в разных городах Подмосковья, в которых приняли участие более тысячи учащихся.

Проект реализуют по федеральной программе «Спорт России».

Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Андрея Воробьева, чтобы привлечь к регулярным тренировкам как можно больше детей.