Свыше 50 тысяч человек посетили праздник «Парк! Спорт! Вперед!» в Подмосковье

Приуроченный ко Дню физкультурника праздник «Парк! Спорт! Вперед!» прошел в Подмосковье в минувшую субботу. Его посетили более 50 тысяч жителей и гостей региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, мероприятие прошло с 78 парках региона. Для гостей организовали эстафеты, любительские турниры и забеги, встречи с известными спортсменами и многое другое.

Беговые марафоны состоялись в 22 парках. В Солнечногорске прошли соревнования по плаванию на разных дистанциях, в Орехово-Зуеве — фестиваль боевых искусств с тематическими мастер-классами, а в Одинцове — гонка на лыжероллерах.

Мероприятия прошли при поддержке Минкультуры и дирекции по развитию парков.

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