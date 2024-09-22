Свыше 50-ти домов в Коломне догазифицировали за первую половину сентября

Газовики продолжают работу по догазификации частных домов в городском округе Коломна. За первую половину сентября газ подвели к полсотне домов в селах и деревнях муниципалитета.

Сотрудники «Мособлгаза» провели газ к 50 частным домам в селах Черкизово, Нижнее Хорошово и Городец, а также в деревне Сычево. В Коломне специалисты догазифицировали два строения на Бионской и Пионерской улицах.

Помимо догазификации, работники «Мособлгаза» проверяют установленное ранее газовое оборудование. Работы проводят в рамках подготовки к отопительному сезону.

Заявки на подключение газа принимают на сайте акционерного общества «Мособлгаз» или в личном кабинете. Там же можно заключить с газораспределительной компанией комплексный договор на догазификацию. По нему специалисты проектируют и строят газопровод на территории домовладения, поставляют газ и проводят техобслуживание оборудования.

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