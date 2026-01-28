Свыше 50 спецмашин вышли на уборку снега в Воскресенске

В Подмосковье продолжается уборка после снегопада, который начался накануне утром. Активные работы проводят во всех округах, в том числе в Воскресенске.

Чтобы устранить последствия снегопада на дорогах, а также во дворах и общественных пространствах, каждый день территории будут убирать 40 машин бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение».

Кроме того, чтобы ускорить процесс, в нем примут участие до 10 единиц техники подрядных организаций. Также планируется выход до пяти привлеченных машин, принадлежащих местным предприятиям.

Это позволит быстрее расчистить дороги и тротуары, а также даст жителям и гостям округа возможность вовремя добираться до учреждений, остановок и магазинов.