Свыше 50 случаев незаконного сброса мусора выявили в Красногорске с начала года

В городском округе Красногорск по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова регулярно проводят работы по выявлению недобросовестных водителей, которые оставляют бытовые и строительные отходы возле контейнерных площадок. Недавно вблизи дома № 1 по улице Ленина в поселке Нахабино зафиксировали еще одно нарушение.

Выявлять случаи незаконного сброса мусора помогают камеры «Безопасный регион». Они круглосуточно отслеживают, что происходит на прилегающей территории, и осуществляют фото- и видеофиксацию нарушений.

Также в Муниципальный центр управления регионом поступают обращения от неравнодушных жителей. Сообщить о правонарушении можно в дежурную службу по номерам: +7 (495) 563-00-82 и +7 (495) 563-79-32.

Напомним, что штраф за незаконный сброс строительного мусора для физических лиц установили в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц он достигает 120 тысяч рублей.