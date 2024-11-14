Свыше 50 школьников из Истры стали участниками «Движения Первых»
В Дедовской школе № 1 состоялась торжественная церемония посвящения в ряды «Движения Первых». Присоединились порядка 50 активистов образовательного учреждения.
На церемонии посвящения прозвучали торжественные обещания ребят, им вручили нагрудные знаки. Школьники поклялись быть примером для младших и опорой для старших, расти и развиваться в стремлении к знаниям и уважении к окружающим, бережно хранить память поколений, трудиться, смело мечтать и созидать во благо любимой Родины и всего общества.
Напомним, «Движение Первых» включает в себя сотни программ по воспитанию личности, формированию активного и ответственного молодежного сообщества. В участниках проекта взращивают уважение к традициям и культурам народов страны.
Всего в Истре насчитывают более 5400 активистов «Движения Первых».
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