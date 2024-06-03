Свыше 50 семейных пар поучаствовали в чемпионате по бадминтону в Химках

Открытый чемпионат по бадминтону среди семейных пар провели в городском округе Химки. В соревнованиях участвовали свыше 120 спортсменов.

Турнир прошел в центре ракеточных видов спорта Space. Участники соревновались в категориях «Отец-сын», «Мать-дочь», «Отец-дочь», «Мать-сын», «Брат-брат», «Сестра-сестра», «Брат-сестра», «Муж-жена». Каждая пара отыграла минимум два матча.

Лидерами в группе «Отец-дочь» стали Виталий и Анна Марич. Второе место заняли Максим и Арина Сташковы, третьими стали две семьи — Сергей и Юлия Мироновы, Сергей и Любовь Игошины. В группе «Мать-сын» золото в большом финале выиграли Даниил и Диана Боргояковы, Ольга и Дмитрий Дубовенко. В числе чемпионов и призеров группы «Отец-сын» — восемь команд.

Отметим, что следующий турнир пройдет 8 июня.

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