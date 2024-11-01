Акватренажеры установят в бассейне реабилитационного центра «Ясенки»

Бассейн построят в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье. Там установят акватренажеры, обустроят тренерские, медкабинет и другие помещения.

Центр «Ясенки» находится в поселении Вороновское Новой Москвы. В рамках госпрограммы там построят бассейн. Стройготовность здания уже превысила 50%, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся 80 специалистов и спецтехника. На следующей неделе подрядчик начнет монтаж оборудования водоподготовки.

«Монолитные работы завершены. Здесь утепляют фасады и монтируют специальную фасадную плитку на металлические каркасы, устанавливают окна и витражи. Во внутренних помещениях ведется устройство инженерных сетей и отделочные работы», — уточнили в ведомстве.

В здании бассейна разместят основную чашу, акватренажеры, тренерскую и другие помещения. С корпусом реабилитационного центра его соединит теплый коридор, который уже построили — остались работы по остеклению и внутренней отделке.