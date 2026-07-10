Свыше 50 площадок «Мегабак» проверят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье началась ежегодная проверка площадок «Мегабак». Ее проводят специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с представителями муниципалитетов.

Комиссия уже обследовала 30 объектов.

Во время инспекций специалисты оценивают соответствие площадок установленным требованиям: проверяют их санитарное состояние, качество подъездных путей, наличие навесов и ограждений, парковочных мест, работу системы видеонаблюдения «Безопасный регион», а также соблюдение установленного режима работы.

«Сейчас у нас работает более 50 площадок «Мегабак» в 52 муниципальных образованиях области. По итогам обходов будет составлен рейтинг округов в зависимости от состояния локаций, а также сформирован чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения. Осмотры планируем завершить до середины июля. Наша главная цель — сделать процесс сбора вторичных ресурсов максимально удобным для жителей региона», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Проект «Мегабак» действует в Московской области с 2019 года. За это время жители региона передали на специализированные площадки свыше 530 тысяч кубометров различных отходов.

Здесь принимают крупногабаритный мусор, старую мебель, строительные отходы после ремонта, бытовую и электронную технику, текстиль, игрушки, автомобильные шины, а также опасные отходы, включая батарейки, ртутные термометры и различные виды ламп.

Все собранные материалы направляют на переработку и повторное использование в рамках экономики замкнутого цикла. Адреса площадок доступны на интерактивной карте в разделе «Раздельный сбор отходов» на сайте профильного министерства.