Свыше 50 пешеходных переходов отремонтировали на МЖД с начала года

Свыше 50 одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года. На них заменили покрытия, ограждения и установили знаки.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, переходы привели в порядок на МЖД. Там заменили покрытие, отремонтировали ограждения и установили знаки безопасности.

Пассажиров призвали соблюдать правила нахождения на объектах инфраструктуры и переходить пути только в обустроенных местах.