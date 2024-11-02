Свыше 50 пешеходных переходов отремонтировали на МЖД с начала года
Свыше 50 одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года. На них заменили покрытия, ограждения и установили знаки.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, переходы привели в порядок на МЖД. Там заменили покрытие, отремонтировали ограждения и установили знаки безопасности.
Пассажиров призвали соблюдать правила нахождения на объектах инфраструктуры и переходить пути только в обустроенных местах.
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