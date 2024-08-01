Более 50 патриотических акций провели в Химках в июле

Масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» запустили в начале июля. В июле при поддержке администрации округа прошло свыше 50 тематических мероприятий.

Жители Химок поучаствовали в познавательных лекциях, мастер-классах, круглых столах и благотворительных акциях. Так, в округе провели встречу, посвященную памяти советского поэта и актера Владимира Высоцкого, спортивный турнир ко дню открытия московского центрального стадиона имени Ленина, известного сегодня как «Лужники», и выставки в честь героев Великой Отечественной войны.

«Чтобы освежить память или узнать что-то новое, мы проводим такие мероприятия с нашими жителями. Хочу отметить, что нам всем необходимо помнить героев прошлых войн и не забывать их, ведь сохраняя прошлое — защищаем будущее!» — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяют исторической памяти. Администрация округа организовала виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Каждый желающий в онлайн-формате может ознакомиться с военной литературой, экспонатами и воспоминаниями ветеранов.

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