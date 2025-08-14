Свыше 50 округов Подмосковья присоединятся к акции «Ночь кино» 23 августа

Десятая всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 23 августа. Подмосковье присоединится к мероприятию, которое в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе заявлена военная драма «Группа крови», семейная сказка по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», а также биографическая картина о жизни Александра Пушкина «Пророк».

Показы пройдут на 239 площадках в 52 муниципалитетах Подмосковья — от уютных залов до летних кинотеатров под открытым небом. Полный перечень мест проведения акции доступен на официальном сайте мероприятия.

«Ночь кино» традиционно собирает тысячи зрителей по всей России, предлагая бесплатный просмотр новых отечественных фильмов. В этом году организаторы сделали особый акцент на патриотическом воспитании и семейных ценностях.