Свыше 50 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за 2 дня

Фото: Участок на торгах в г. о. Коломна. / ЕАСУЗ

С 9 по 10 января в Подмосковье выставили на торги 56 объектов недвижимости. Это 38 земельных участков в аренду и 17 — на продажу, а также одно нежилое помещение для сдачи.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Долгопрудном на торги выставили земельный участок площадью 12 соток, который подойдет для строительства дома. Он расположен в микрорайоне Павельцево. Землю сдадут в аренду на срок 13 лет и два месяца.

В Коломне можно арендовать 5,07 сотки в деревне Старое с начальной ценой 135,3 тысячи рублей в год. В Чехове на торги выставили участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Томарово. Восемь соток сдадут на 20 лет с начальной ценой 1,1 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями модно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.