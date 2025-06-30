Свыше 50 новых объектов начали строить в Подмосковье в июне
В июне в Подмосковье начали строить еще 54 объекта. Это школы, детские сады, дороги, мосты, котельный и новые заводы.
Как рассказали в региональном стройнадзоре, в восьми муниципалитетах начали строить 12 котельных. Их них три появятся в Щелкове, по две — в Коломне и Солнечногорске, а также в Богородском округе, Можайске, Балашихе, Люберцах в Раменском.
Кроме того, в пушкино и Одинцове возведут детские сады, а в Мытищах — школу. Также там начались работы по возведению Дворца спорта.
Многоквартирные дома построят в Егорьевске, Красногорске и Люберцах. При этом в Егорьевске на первом этаже новостройки откроют детский сад.
Все объекты находятся на контроле Главгосстройнадзора.