Свыше 50 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье за неделю

C 11 по 17 августа сотрудники лесной охраны совместно с представителями полиции, МЧС и других ведомств провели рейды. Особое внимание они уделили участкам, расположенным вблизи населенных пунктов, садовых товариществ и популярных мест отдыха жителей и гостей региона.

Наиболее активную работу продемонстрировали сотрудники лесничеств Шатурского (137 рейдов), Истринского (131), Ступинского (109), Ногинского (104) и Орехово-Зуевского (101) филиалов.

«За неделю было проведено 1 460 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 10 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Нарушителям законодательства грозят серьезные санкции: для физических лиц штрафы могут достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 110 тысяч, а для юридических — двух миллионов.

В некоторых случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В Комитете лесного хозяйства призвали строго соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении пожара в чаще немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112, по возможности принимать меры по тушению до прибытия профессионалов, а также оперативно информировать власти о любых случаях поджогов или захламления лесных территорий.