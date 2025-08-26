Свыше 50 млрд рублей вложат в создание молочных ферм в Подмосковье до 2030 года

В Подмосковье до 2030 года планируют построить и ввести в эксплуатацию 14 новых молочных комплексов. Общая сумма вложений в их создание превысит 50 миллиардов рублей.

Проекты реализуют в рамках исполнения задач Доктрины продовольственной безопасности в целях укрепления аграрного сектора Московской области.

«Ввод новой инфраструктуры создаст дополнительные условия для развития молочного животноводства в регионе. Так, планируем увеличить поголовье дойных коров на 39,8 тысячи голов и обеспечить прирост в объеме производства сырого молока на 430 тысяч тонн в год. В аграрном секторе будет создано более чем 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.

Общее поголовье скота в регионе к 2030 году превысит 200 тысяч голов, причем свыше 100 тысяч составят дойные коровы. В год в Московской области будут производить около 1,1 миллиона тонн молока.

К концу текущего года в эксплуатацию введут два крупных объекта: в Домодедове заработает племенной завод «Повадино», в создание которого инвестировали 900 миллионов рублей, а в Клину — «МТФ Елгозино», на строительство которого направили 2,5 миллиарда рублей.

Предприятия, на которых будут ежегодно производить около 23 тысяч тонн молока, создадут 55 рабочих мест.

В следующем году в Серебряных Прудах начнет работу животноводческий комплекс «СП „Нива“, где разместят три тысячи дойных коров и создадут 60 позиций для сотрудников. В проект вложили три миллиарда рублей.

С 2027 по 2030 годы в Сергиевом Посаде будут строить четыре очереди молочно-товарной фермы «МК „Дубна“». Общие инвестиции в проект достигнут 26 миллиардов рублей. Комплекс, который обеспечит более тысячи рабочих мест, будет рассчитан на содержание 16,9 тысячи дойных коров и производство 216 тысяч тонн молока в год.

Новые молочные фермы откроют также в Ступине, Щелкове, Чехове, Зарайске, Волоколамске, Луховицах и Клину.