Свыше 50 машин задействовали в уборке снега в Воскресенске

В Подмосковье утром во вторник, 27 января, начался снегопад. В Воскресенске уже начались работы по уборке дорог и тротуаров.

Сегодня на заметенные улицы округа выехали около 50 специализированных машин.

Сотрудники коммунальных служб начали уборку с наиболее опасных участков для водителей и пешеходов, среди которых мосты, подъемы и спуски.

Позже рабочие и техника начнут убирать снег на основных автомобильных дорогах, тротуарах, а также приступят к расчистке дворовых территорий, чтобы жители могли комфортно добираться до остановок, учреждений и магазинов.

В тех местах, где технике сложно проехать, задействовали рабочих с лопатами.