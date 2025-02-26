Свыше 50 контейнерных площадок обновят в Истре в 2025 году

На еженедельном заседании правительства Московской области обсудили вопрос содержания контейнерных площадок. Всего в муниципальном округе Истра обустроили 558 зон для сбора мусора и отходов.

Большую часть из них, а именно 485, обслуживают коммунальные службы, остальные — управляющие компании. Чтобы бороться с навалами мусора, контейнерные площадки в округе модернизируют.

Так, в прошлом году в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Бужарово, Новопетровском и Ермолинском обустроили 14 таких зон. Там поставили дополнительные контейнеры для крупногабаритного мусора. Еще в 50 локациях увеличили количество баков и добавили восьмикубовые бункеры.

В текущем году работы в три раза больше: в муниципалитете реконструируют свыше 50 площадок и поставят более 80 контейнеров, а также 79 бункеров для крупногабаритного мусора. Места выберут такие, где чаще всего скапливается мусор. Кроме того, установят 14 фандоматов для пластиковых и алюминиевых бутылок и восемь шкафов для текстиля.