Свыше 50 килограммов яблок и бахчевых сдали в Ленинском округе на переработку

Жители Ленинского городского округа активно участвуют в экологической акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Уже собрано свыше 50 килограммов фруктов и овощей для корма животных и удобрения на фермы региона.

В Московской области министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору установлено более 77 брендированных контейнерных баков. Акция продлится до 22 сентября.

Заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова отметила, что с начала августа данная акция пользуется наибольшей популярностью. Многие жители активно принимают участие в этом важном экологическом проекте. Каждый ваш вклад помогает сохранить природу и уменьшить количество отходов.

Все собранное сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона.

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