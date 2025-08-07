Свыше 50 гектаров земель обработали от борщевика с начала года в Подольске

Специалисты обработали от борщевика Сосновского территории площадью 2,6 гектара в районе поселка Сельхозтехника. Всего с начала текущего года в муниципалитете обработали свыше 50 гектаров земель.
Наиболее масштабные мероприятия прошли в селе Сынкове и деревне Кутьино. За последние три года удалось уничтожить борщевик на 130 гектарах территорий округа. Обработка проводится комбинированным методом — специалисты используют как химические, так и механические способы.
Проверку результатов обработки вблизи поселка провели сотрудники администрации городского округа совместно с представителями Министерства сельского хозяйства.
Владельцы земельных участков обязаны самостоятельно бороться с сорняком на своих территориях, в противном случае предусмотрены штрафы. Также граждане могут сообщить о выявленных нарушениях через голосового помощника «Вита» Минсельхоза Подмосковья по телефону: 8 (800) 550-65-22.
