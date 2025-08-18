Свыше 50 дефибрилляторов передали в больницы Подмосковья с начала года

Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным оборудованием для экстренной помощи. С начала года в больницы региона поставили 51 дефибриллятор.

На приобретение оборудования в общей сложности направили около 40 миллионов рублей.

«До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование распределили между девятью медицинскими учреждениями, среди которых Видновская, Истринская, Одинцовская и Химкинская больницы.

Закупки проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.