Свыше 50 дефибрилляторов передали в больницы Подмосковья с начала года
Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным оборудованием для экстренной помощи. С начала года в больницы региона поставили 51 дефибриллятор.
На приобретение оборудования в общей сложности направили около 40 миллионов рублей.
«До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Новое оборудование распределили между девятью медицинскими учреждениями, среди которых Видновская, Истринская, Одинцовская и Химкинская больницы.
Закупки проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.