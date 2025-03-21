Свыше 50 человек представят Подмосковье на первенстве России по тяжелой атлетике

Более 50 спортсменов из Подмосковья примут участие в первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, которое пройдет с 22 по 30 марта в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Сборную Московской области представят 54 атлета — это самая большая команда на турнире. Среди фаворитов — призер чемпионата России и многократная рекордсменка страны Варвара Кузьминова, которая выступит 27 марта в категории до 76 килограммов, и победительница первенства России Софья Врагова. Девушка поборется за золото 28 марта в категории свыше 81 килограмма.

Соревнования будут проходить в разных весовых категориях на протяжении девяти дней. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».