Свыше 50 человек представят Подмосковье на первенстве России по тяжелой атлетике

Более 50 спортсменов из Подмосковья примут участие в первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, которое пройдет с 22 по 30 марта в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.
Сборную Московской области представят 54 атлета — это самая большая команда на турнире. Среди фаворитов — призер чемпионата России и многократная рекордсменка страны Варвара Кузьминова, которая выступит 27 марта в категории до 76 килограммов, и победительница первенства России Софья Врагова. Девушка поборется за золото 28 марта в категории свыше 81 килограмма.
Соревнования будут проходить в разных весовых категориях на протяжении девяти дней. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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