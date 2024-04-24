Свыше 50 человек поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Химках | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:29 Свыше 50 человек поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Тотальный диктант» прошла в школе № 20 в Химках. Текст читала член Российского книжного союза и Союза детских и юношеских писателей Юлия Брыкова.

Авторство текста, по которому участники акции писали диктант, принадлежит писательнице, журналистке и финалистке премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Анне Матвеевой.

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«Акция „Тотальный диктант“ — прекрасная возможность не только вспомнить школьные времена, но и проверить свою грамотность», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Результаты диктанта появятся 10 мая на официальном сайте акции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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