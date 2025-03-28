Свыше 50 человек досрочно написали ЕГЭ по математике в Подмосковье

Досрочный период сдачи ЕГЭ продолжается в Подмосковье. В пятницу, 28 марта, школьники и студенты колледжей написали экзамен по математике. Участие в нем приняли 52 человека.

Досрочный период сдачи ЕГЭ необходим для тех, кто по какой-то причине не сможет принять участие в тестировании вместе со всеми. Так, экзамен по математике уже написали 52 человека. За процессом следили представители родительской общественности.

Всего в пунктах присутствовали семь наблюдателей. Экзамен прошел без нарушений, а его результаты станут известны не позднее 11 апреля.

В Минобразовании Подмосковья добавили, что на время проведения экзаменов работает Ситуационный центр, которые следит за процедурой онлайн при помощи камер видеонаблюдения. При выявлении нарушений наблюдатели выставляют специальную отметку.

Всего ЕГЭ досрочно сдадут 129 человек. Из них 34 — выпускники школ.