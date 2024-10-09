Свыше 50 антитеррористических тренировок провели в «Мострансавто» с января

С начала года в автобусах «Мострансавто» и на транспортных объектах провели 56 антитеррористических тренировок. На них персонал, сотрудники охраны и экстренных служб отработали оперативные действия в чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, одну из тренировок провели на остановке маршрута № 305 «Дзержинский — Москва (метро Люблино)». На ней отработали действия при обнаружении подозрительного предмета в автобусе. Учения также прошли в Балашихе и других округах.

В учениях принимали участие сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. Каждая тренировка длилась несколько часов

«Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры», — пояснили в министерстве.

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