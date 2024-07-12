Свыше 50 антитеррористических тренировок провели на подмосковных вокзалах за полгода

Свыше 50 антитеррористических тренировок провели в Подмосковье на объектах транспортной инфраструктуры за полгода. На них специалисты отработали действия в случае чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего с января провели 52 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррору. В них участвовали работники охраны, персонал, правоохранительные органы и другие специалисты. Мероприятия прошли во Фрязине, Чехове, Серпухове и Солнечногорске. Тренировки длились по несколько часов.

«Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

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