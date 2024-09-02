Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья стали ветеранами труда с начала года

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам России за многолетний добросовестный труд. С начала свыше пяти тысяч жителей Московской области получили почетное звание. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Всего в регионе проживает более полумиллиона таких льготников, которые имеют право на льготы по коммунальным услугам и бесплатный проезд», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Звание ветерана труда могут получить граждане России, проживающие в области, с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, либо с выслугой лет, необходимой для назначения пенсии.

Помимо этого, необходимо наличие таких наград, как: ордена, медали СССР или РФ, почетные грамоты, благодарности президента и другие.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семейный подряд. История «домодедовского упыря» Продана и его племянника-подражателя

Andrey Arkusha

Дипфейк-порно довело до расследования. Что будет с Telegram в Южной Корее?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте