Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья стали ветеранами труда с начала года

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам России за многолетний добросовестный труд. С начала свыше пяти тысяч жителей Московской области получили почетное звание. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Всего в регионе проживает более полумиллиона таких льготников, которые имеют право на льготы по коммунальным услугам и бесплатный проезд», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Звание ветерана труда могут получить граждане России, проживающие в области, с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, либо с выслугой лет, необходимой для назначения пенсии.

Помимо этого, необходимо наличие таких наград, как: ордена, медали СССР или РФ, почетные грамоты, благодарности президента и другие.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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