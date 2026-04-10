Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В медицинские учреждения Подмосковья по состоянию на 10 апреля из-за укусов клещей обратились 148 человек. Этот показатель ниже, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.

Вакцинацию рекомендуют прежде всего тем, кто планирует поездки в регионы, где сохраняется опасность по этому заболеванию, а также людям, работающим на природе.

Более пяти тысяч жителей области, включая примерно три тысячи детей, уже привились от клещевого энцефалита.

Специальными акарицидными средствами в Подмосковье обработают свыше пяти тысяч гектаров, чтобы снизить риск встречи с паразитами.

Пока в регионе не выявили ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора держат руку на пульсе и постоянно отслеживают ситуацию с любыми инфекциями, которые могут передаваться через укусы.

Главный совет — не забывать о простых мерах предосторожности: правильно одеваться для выхода на природу, пользоваться репеллентами и после прогулок внимательно осматривать себя, детей и животных.