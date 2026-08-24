Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с начала года

В субботу, 22 августа, центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья провели День открытых дверей. Бесплатный онкоскрининг могли пройти все жители региона старше 18 лет.

Эффективная борьба с онкологическими заболеваниями во многом начинается с ранней диагностики.

«За минувшую субботу онкоскрининг в ходе дня открытых дверей прошли 546 человек, у 26 выявлены подозрения — они направлены на углубленное исследование. С начала года более пяти тысяч жителей региона приняли участие в таких акциях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участники акции могли получить консультацию онколога, проверить новообразования кожи, а также пройти обследования для оценки рисков злокачественных заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Женщинам проводили цитологическое исследование и, в зависимости от возраста, маммографию либо УЗИ молочных желез. Мужчинам предлагали ПСА-тест, который помогает выявить риски рака предстательной железы на ранней стадии.

С начала года подобные профилактические акции в Подмосковье посетили более 5 тыс. человек. Подробную информацию о работе онкологической службы региона можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.