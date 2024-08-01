Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья подписались на «Карту коммунальных услуг»

«Картой коммунальных услуг» Подмосковья воспользовались свыше 6,8 миллиона раз с момента запуска сервиса. Из этого числа свыше 4,6 миллиона обращений были сделаны с мобильных устройств, а более 2,2 миллиона — со стационарных компьютеров.

На карте представлено более 54 тысяч многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитетам, улицам и номерам объектов.

С мая наблюдается высокая активность пользователей, которая превысила 1,6 миллиона посещений. Эта тенденция связана с плановым отключением горячего водоснабжения для ежегодной профилактики. Соответствующие меры необходимы для качественной подготовки коммуникаций к зиме.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что интерактивный сервис «Карта коммунальных услуг» был запущен по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2020 году. Он призван упростить жизнь граждан, предоставляя информацию о графиках отключения горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, на портале можно найти контактные данные управляющий компаний, обслуживающих дома.

«Всего с начала работы сервиса на нее подписалось около 5,5 тысяч человек. Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения», — добавил Хромушин.

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