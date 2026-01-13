Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья изменили вид использования участков за год

Владельцы земли в Московской области в прошлом году активно переоформляли участки, чтобы использовать их по-новому. Свыше 5,3 тысячи собственников официально изменили вид разрешенного использования земли на общую сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.

Всего же за минувший период приняли более восьми тысяч положительных решений общей стоимостью более 8,6 миллиарда рублей.

Чтобы упростить процедуру для владельцев, в 2025 году запустили специальный онлайн-сервис на региональном портале государственных слуг. Теперь собственники могут самостоятельно проверить, подходит ли текущее назначение участка установленным правилам, а также рассчитать, сколько будет стоить его изменение.

«Сервис автоматически проверяет правильность введенных данных, соответствие классификатору и подсказывает условия бесплатного изменения ВРИ, если такая возможность предусмотрена законом», — пояснил Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

По его словам, платить за смену вида разрешенного использования необходимо в том случае, если новое назначение связано со строительством жилья. Это касается как частных домов, так и малоэтажных или многоквартирных зданий.

Во всех остальных ситуациях переоформление происходит бесплатно.

Проверить, какой вид использования у участка, можно несколькими способами. Самый удобный — заказать выписку из ЕГРН через сайт государственных услуг, портал Росреестра или в МФЦ.

Кроме того, быстро получить информацию помогает Национальная система пространственных данных.

Важно помнить, что изменение назначения земли может повлиять на ее кадастровую стоимость и на размер земельного налога.