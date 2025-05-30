Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

Жительницы Подмосковья старше 40 лет лет, которые более двух лет не проходили маммографию, могут записаться на исследование самостоятельно. С начала года процедуру прошли свыше пяти тысяч пациенток.

У 95 женщин зафиксировали отклонения, после чего их направили на углубленную диагностику.

«Любое заболевание, в том числе онкологическое, эффективнее поддается лечению на ранней стадии. Именно поэтому женщинам старше 40 лет так важно регулярно проходить маммографическое исследование», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на диагностику, пациентка должна быть прикреплена к подведомственной Министерству здравоохранения Подмосковья поликлинике.

Подать заявку на посещение специалиста можно через региональный сайт госуслуг или по номеру 122.