Свыше 5 тысяч успешных операций провели офтальмологи в Подольске с начала года

В Подольской областной клинической больнице работает команда из 28 опытных офтальмологов. С начала 2025 года они провели порядка пяти тысяч операций.

Офтальмологические кабинеты работают в поликлиниках и в круглосуточном стационарном офтальмологическом отделении на Кирова, 38. Также хирургическое офтальмологическое отделение с дневным стационаром есть на базе консультативно-диагностического центра обособленного структурного подразделения № 4 в поселке Кузнечики.

Диагностические и операционные блоки оснащены современным оборудованием. В том числе витреоретинальным и хирургическими комбайнами, лазером для лечения глаукомы, оптическим томографом, биометром, аппаратом для ультразвукового сканирования глаз и современными операционными микроскопами, благодаря чему лечение эффективно и безопасно.

«К сожалению, количество страдающих теми или иными глазными болезнями растет год от года. Поэтому очень важно регулярно проверять зрение. Глазное давление можно проверить в ходе первого этапа диспансеризации, а более глубокую диагностику проведет офтальмолог», — сказал заведующий офтальмологическим отделением в поселке Кузнечики, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Благодаря высокому уровню квалификации медицинского персонала и современной технической базе офтальмологическая служба ПОКБ входит в число лучших в Московской области.

Заболевания глаза и придаточного аппарата занимают пятую строчку в структуре общей заболеваемости после болезней органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения. При этом более 20% офтальмологических диагнозов выявляются у детей.