Свыше 5 тысяч случаев порчи автобусных остановок устранили в Подмосковье за год

В 2024 году в Подмосковье выявили почти пять тысяч случаев порчи автобусных остановок. На такие случаи в регионе оперативно реагируют — нарушителей наказывают, а последствия вандализма устраняют.

Всего на региональных дорогах Подмосковья установлено свыше 10 тысяч автобусных остановок. Из них 250 обустроили в 2024 году. За их состоянием тщательно следят профильные службы.

«Специалисты „Мосавтодора“ стараются оперативно реагировать на подобные случаи и восстанавливать поврежденные объекты. В декабре 2024 года восстановили павильоны, расположенные в Озерах, в деревне Стулово Богородского округа, на Болшевском шоссе в Королеве, в поселке Лесной, в деревне Демихово», — пояснили в ведомстве.

Нарушители часто ломают боковые стенки, разбивают стекла и наносят надписи и рисунки, а также размещают незаконную рекламу и оставляют мусор. Так, в прошлом году специалисты выявили 350 павильонов, поврежденных граффити, еще на 570 повредили остекление и на 480 оставили объявления.

Неисправные остановки негативно сказываются на безопасности и комфорте пассажиров.

Жителей призвали бережно относиться к дорожным объектам, не ломать павильоны и не портить их внешний вид.